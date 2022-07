Corriere dello Sport-Stadio: Commisso prova a stoppare le big

Il Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina titola così sulla Fiorentina: “Milenkovic agita Firenze”. Sottotitolo: “Commisso prova a stoppare le big”. Sommario: “Il presidente entra in azione: vuole offrire al difensore un nuovo contratto fino al 2026 da 3 milioni a stagione. L’alternativa è Schuurs, seguito anche dal Bologna”.

A pagina 16 leggiamo: “Milenkovic e Fiorentina sono prove di futuro”. Sommario: “Ora non ci sono offerte concrete Il tecnico pretende che rimanga E si torna a ragionare sul rinnovo. Per la cessione non si andrà oltre il 6 agosto. Schuurs e Faes le alternative”. In taglio basso invece c’è: “Zurkowski e Kouame in vetrina”.

A pagina 17 infine troviamo: “La rincorsa di Jovic Italiano lo aspetta”. Sommario: “La condizione è ancora precaria Il processo di crescita passa ora attraverso tre test di livello. L’allenatore non ha fretta: sa bene che il bomber deve lavorare a fondo”.