Corriere dello Sport-Stadio: Commisso vuole regalare un bomber a Ribery

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo oggi: “Firenze ruota attorno a Ribery”. Sommario: “Franck primo punto di riferimento di compagni e tifosi. Commisso vuole regalargli Bonaventura e un bomber”. A pagina 21 viene ripreso il tema della prima: “Ribery signore di Firenze”. In taglio basso: “Pulgar negativo, parte la rincorsa”. Presente anche un trafiletto sul mercato in uscita: Boateng snobba gli States: Spagna o Germania”.

