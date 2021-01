Corriere dello Sport-Stadio: Condannati a vincere

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Condannati a vincere“. Sottotitolo: “Prandelli e la viola all’assalto del Crotone”. A pagina 6 la conferenza del tecnico: “Prandelli Sereno “Macché esonero, ci pensa Ribery“. In taglio basso invece leggiamo: “Don Cesare e i suoi ragazzi“. A pagina 7 le probabili formazioni della sfida di questa sera e il focus su Ribery: “Franck ancora a caccia del primo gol mette ora la Germania tra parentesi“. In taglio basso le scelte dei viola: “A centrocampo favorito Pulgar su Bonaventura”.