Corriere dello Sport-Stadio: Cutrone-Fiorentina si avvicina il divorzio.E Callejon vuole regalare il suo assist numero 100

In prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio troviamo come titolo: Cutrone-Fiorentina si avvicina il divorzio. A pagina 32 invece leggiamo: “Cutrone la viola negata”. In taglio il focus passa sul sostituto di Chiesa: “E Callejon vuole regalare il suo assist numero 100”. Spazio poi a Koaume: “Sono pronto a giocare anche da esterno”.

