Corriere dello Sport-Stadio: Date la Fiorentina a Chiesa

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Chiesa scalpita: “Datemi la Viola”. E ancora: “Rinnovo in vista e tanta voglia di calcio: “Senza la Fiorentina non riesco più a stare”. A pagina 16 viene ripreso il tema della prima: “Chiesa: “Fiorentina mi manchi tantissimo“. A pagina 17: “Castrovilli: “Il nuovo sogno azzurro e la Fiorentina sono nel mio cuore”. Sottotitolo: “Montella e Iachini mi hanno insegnato tanto. Abbiamo tutti paura, ma serve grande coraggio”.