Corriere dello Sport-Stadio: Decide Ribery

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, ansia Ribery“. Sommario: “Il francese, non al meglio, deciderà oggi se scendere in campo con il Cagliari (19.30). Iachini lo sprona: “Franck saprà superare l’amarezza del furto”. Torna Vlahovic“. A pagina 20 troviamo: “C’è Ribery, Firenze ci conta“. E ancora: “In dubbio il francese ancora turbato dopo il furto subito“. In taglio basso: “Vlahovic contro Simeone, quando devono parlare i gol“. A pagina 21 le dichiarazioni di Iachini: “Tirare molto non basta: Viola serve cinismo“. In taglio basso sulla questione stadio: “I tifosi scrivono al governo “Dateci risposte positive”.

