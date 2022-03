Corriere dello Sport-Stadio: Due settimane per prendersi la Fiorentina

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina dell’ediziona odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “E’ Cabral la carta per l’Europa”. Sommario: “Il brasiliano prepara un finale di stagione da protagonista”.

A pagina 15 si legge: “Cabral, due settimane per riprendersi la Viola”. Sommario: “Il polacco va in nazionale e il brasiliano ha l’occasione per il sorpasso. E’ partita la corsa a definire il ruolo del centravanti del futuro. Chi sarà titolare tra Piatek e Re Arthur”.

Di lato: “La complicata sfida sulle alti: Ikoné e Sottil in vantaggio come esterni”. In taglio basso: “Duncan: «Oltre i nostri limiti»”.