Corriere dello Sport-Stadio: Duncan destinato ad essere ceduto

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo questo titolo stamani: “Boga-Fiorentina ostacolo Leicester“. Sommario: “Con l’Atalanta non si discute solo dell’ala che piace anche al club inglese Intrigo per il croato Biuk: c’è la concorrenza di Percassi. E spunta Cittadini“.

A pagina 14, l’apertura è per il mercato: “La Fiorentina e l’Atalanta hanno tre fronti aperti”. Sottotitolo: “Una trattativa difficile (Boga), una sfida comune (l’esterno croato Biuk) e la prelazione per Cittadini“.

In taglio basso ancora mercato: “Duncan destinato a essere ceduto”. Occhiello: “Potrebbe finire a Empoli“. Sottotitolo: “Anche Cremonese e Spezia potrebbero prenderlo fino a fine stagione”. E in breve: “Rifacimento del Franchi: adesso si parte”.