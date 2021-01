La Fiorentina campeggia nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio: “Dusan non fermarti”. E ancora: “Prandelli aspetta Kokorin e continua a puntare su Vlahovic“. A pagina 16 si parla della partita contro il Torino: “Prandelli ‘sfida salvezza, io non mi fido'”. A pagina 17 focus sull’intesa tra Ribery e Vlahovic: “Il giovane Frero e il Kaiser: auguri, stima e gol”. In taglio basso: “Fiorentina i nuovi a casa. A Torino come col Crotone“.

