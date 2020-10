Corriere dello Sport-Stadio: E Carillo vede ottime indicazioni

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio: “La prima volta di Callejon“. Sommario: “Lo spagnolo a segno con un tiro da fuori deviato: in maglia viola non era ancora andato a rete. In gol anche Venuti. Terracciano salva il risultato. Inizio ritardato di 40 minuti: due contagi nel club veneto”. A pagina 26 leggiamo: “Viola con il fiatone, squillo Callejon”. In taglio basso le pagelle: “Terracciano decisivo Pulgar, troppi errori”. Di spalla: “Dai nuovi sono arrivate ottime indicazioni” le dichiarazioni del vice allenatore Carillo.

