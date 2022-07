Corriere dello Sport-Stadio: E’ la Fiorentina di Jovic

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo un titolo in riferimento ai primi giorni della Fiorentina in ritiro in Val di Fassa: “Fiorentina, che bellezza”.

A pagina 17, un approfondimento sul nuovo centravanti della Fiorentina Luka Jovic e le sue prime parole da giocatore viola: “E’ già la viola di Jovic: ‘Darò il massimo’”. Sulla destra: “Barone: ‘Farò di tutto per tenere Milenkovic'”. In taglio basso: ‘Dodò, l’accordo entro il weekend”.