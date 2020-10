Corriere dello Sport-Stadio: Ecco la nuova casa della Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Chiesa? Un peso”. Sommario: “Duro il ds viola Pradè: “Siamo stati solo un veicolo per andare altrove”. A pagina 10 tutte le dichiarazioni del dirigente gigliato: “Sì, ci siamo tolti un peso“. In taglio basso sul centro sportivo: “Ecco la nuova casa della Viola”. Occhiello: “Oggi la presentazione del progetto”. A pagina 11: “Con Callejon in campo la Fiorentina vira sul 3-4-3”.

0 0 vote Article Rating