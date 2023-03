In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo un titolo sulla Fiorentina e i sorteggi europei: “Conference viola”.

A pagina 16: “Viola, passa dal Lech l’Eurostar per Praga”. In taglio basso: “Arrestato e processato il tifoso che ha colpito Bianco”. A pagina 17: “Cabral? Per Firenze è già ArthurOne”.

