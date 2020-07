Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina blindata

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio troviamo questa mattina questo titolo: “Viola blindata”. Occhiello: “Fiorentina da record. Nove gol subiti nel post Covid”. A pagina 16: “Iachini si gioca la carta difesa”. Sottotitolo: “Ha rimesso in piedi l’intero reparto arretrato: La Fiorentina nel dopo Covid è la meno battuta della A”. In taglio medio: “Fiorentina e soprintendenza, scoppia la pace”. Sommario: “Anche il presidente era collegato dagli Usa. E intanto il sindaco: “Non sarò io a negare lo stadio”.

