Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, c’è capitan futuro

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Castrovilli senza prezzo: il leader con il numero 10”. A pagina 24 ecco l’approfondimento: “Fiorentina c’è capitan futuro”. Sottotitolo: “Castrovilli pronto a diventare una bandiera: ora ha pure la benedizione di Commisso”. In taglio basso sui numeri 10: “Da Montuori a De Sisti, fascino tutto viola”. In altra pagina invece leggiamo: “Test e tamponi in casa, venerdì comincia il lavoro. Ribery arriva forse oggi”. Sottotitolo: “Screening a tappeto su staff e calciatori della Viola. Il francese dovrà sottoporsi a quarantena”.