In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio si legge: “La viola a Barak“. A pagina 17 le parole di Italiano in conferenza stampa: “Fiorentina, ti voglio come con il Twente” e sul mercato: “Nikolaou-Bajrami il doppio colpo”. In taglio basso a pagina 19: “Barak subito: più di un’idea”.