In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio di oggi c’è “Jovic, non fermarti”. A pagina 19 si legge: “Fiorentina, fatti grande con Jovic”. In basso c’è “Amrabat, la svolta al Picco”, mentre a destra c’è un titolo sulla possibile formazione della Fiorentina per la partita di oggi contro lo Spezia: “L’unico dubbio è fra Duncan e Mandragora”.