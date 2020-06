Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina e una sfilata proiettata al futuro

Sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, in apertura a pagina 19 leggiamo: “Fiorentina, sfilata proiettata al futuro”. Sottotitolo: “Molti obiettivi di mercato in passerella al Franchi dopo la ripresa”. Di spalla: “Campi Bisenzio, avanza l’ipotesi nuovo impianto”. In taglio basso invece leggiamo: “Iachini deve liberare il fattore CV”. Occhiello: “Il tecnico punta forte su Chiesa e Vlahovic“.

