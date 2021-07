Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina fase due

Nella prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Milenkovic–Pezzella, l’ora delle risposte”. Sottotitolo: “Hanno il contratto in scadenza: rinnovo o divorzio. In difesa seguiti Juranovic, Munoz e Javi Sanchez”. A pagina 24 si legge: “Fiorentina fase due: prima le cessioni”. Occhiello: “Risolto il problema del tecnico e del primo esterno offensivo, è caccia al regista, al difensore e alla punta: ma serve vendere”. In taglio basso: “Kokorin a Firenze: oggi in campo. Domani gli altri”. E ancora. “Paura Babacar: spasmo cardiaco in allenamento”.