Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina fatti benedire

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio questo è il titolo sui viola che troviamo stamani: “Fiorentina, fatti benedire“. Sottotitolo: “Prandelli positivo, lunedì con il Genoa Pin in panchina. Commisso ai tifosi: “Lo stadio può restare un sogno”. A pagina 27 l’apertura è dedicata a: “Viola, ti mancava Prandelli positivo”. In taglio basso leggiamo: “Pradè confessa: “La colpa è mia e della squadra”. Sommario: “Commisso ai tifosi: “Per ciò che sento sarà dura avere un nuovo Franchi”. Di spalla: “Tiri in porta, nessuno peggio della Fiorentina”.

