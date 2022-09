Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, il gol stava per partire

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo stamani: “Il sorpasso di Kouame“. Sottotitolo: “Doveva essere ceduto: adesso si è preso la Fiorentina“. Sommario: “L’attaccante viola è stato rigenerato dal 4-3-3 di Italiano Giovedì la sfida in Conference contro il Riga senza Milenkovic e Igor (squalificato)”.

A pagina 20, grande spazio a: “Rivincita Kouame il gol era in valigia”. Ovvero: “Ha costretto Italiano a rivedere le gerarchie: il sorpasso a Ikoné e la benedizione di Commisso“. In taglio basso: “Milenkovic-stop non sarà breve”. Di spalla: “Tifosi della Juve cori antisemiti nel video shock”.