Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina in alto mare

C’è spazio anche per la Fiorentina nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: “Viola in alto mare”. Occhiello: “ll raduno scatta il 9 luglio, ma manca l’allenatore”. Sottotitolo: “Ancora ostacoli per Italiano: la Fiorentina prova a sbloccare la trattativa con la Spezia. E rispunta l’idea Fonseca”. A pagina 19 si legge: “Viola, Italiano complicato. Rispunta la pista Fonseca”. Occhiello: “Dopo la rottura con Gattuso resta ancora senza padrone la panchina della Fiorentina. E torna in corsa l’ex Roma”. Sottotitolo. “Serviranno altri giorni e incontri per chiarire: si continua a parlare con il tecnico dello Spezia per liberarlo deve essere pagata una clausola”. In taglio basso: “Gonzalez–Vlahovic già coppia d’assi”.