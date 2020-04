Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, ora tocca a Dalle Mura

Nell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio in prima pagina sulla Fiorentina leggiamo: “Il cuore di Pezzella nel nome di Firenze”. Sommario: “Il capitano viola, colpito dal virus, aiuta 50 famiglie e prepara già il rilancio con il club di Commisso“. All’interno del giornale, apertura a pagina 18 per: “Pezzella l’invincibile”. E ancora: “Guarito dal Covid, aiuta cinquanta famiglie in difficoltà e vuole rilanciarsi nella Fiorentina”. In taglio basso “Come si riparte tocca a Dalle Mura”. Occhiello: “Iachini lo ha già convocato, aspetta l’esordio”.