Corriere dello Sport-Stadio: Furia Viola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, troviamo in grande questo titolo sulla partita della Fiorentina: “Furia Viola”. Sottotitolo: “Rigore negato su Ikoné e 2-1 del Milan irregolare: arbitro disastroso”. Sommario : “Sblocca Leão, l’1-1 è di Barak, poi la squadra di Italiano fa soffrire Pioli L’autogol di Milenkovic al 91’ nasce da un netto fallo di Rebic su Terracciano Il tecnico amaro: “Non parlo di certi fatti”.

A pagina 14 c’è: “Milan a fatica Viola beffata”. Sottotitolo: “Subito in gol Leao, pareggia Barak Decisiva un’autorete di Milenkovic ma c’era un fallo su Terracciano. E alla Fiorentina manca un rigore”.

A pagina 18 ci sono le dichiarazioni: “Italiano: Persa per quegli episodi”. In taglio basso: “Barak: Non giudichiamo gli arbitri, ma solo noi stessi”.