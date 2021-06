Corriere dello Sport-Stadio: Gattuso fa il mercato

Nella prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla del mercato viola: “Fiorentina, operazione 4”. Occhiello: “Un difensore, un mediano e due esterni. Gattuso fa il mercato”. Sottotitolo: “Nodo Ribery. Callejon e Sottil sono sotto esame”. A pagina 20 si legge: “Fiorentina, ecco il piano. Via a quattro acquisti”. Sottotitolo: “Le lunghe consultazioni con Gattuso sono servite a definire i dettagli operativi: Guedes, Orsolini o Brekalo per l’attacco, indietro ritorna Lirola”. In taglio basso: “Kokorin in pista prima degli altri”.