Corriere dello Sport-Stadio: Gonzalez si blocca (ancora una volta)

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Il caso Gonzalez“. Sottotitolo: “Nico si blocca: oggi il verdetto, ha saltato 28 partite dal 2020”. Sommario: “Dai guai all’anca alla tallonite: ora è scattato un altro allarme La Questura di Firenze identifica l’autore dell’aggressione all’interista: daspo di tre anni”.

Il tema della prima viene ripreso a pagina 22: “Rabbia Fiorentina Gonzalez altro stop”. Sottotitolo: “Attesa per oggi una diagnosi più precisa: a rischio le partite contro il Basaksehir e lo Spezia“. In taglio basso: “Italiano, il 4-2-3-1 la risorsa in più”. Sottotitolo: “Jovic e Cabral insieme in campo sono una soluzione da riproporre”.

A pagina 23 c’è: “Aggressione all’interista: Daspo al tifoso della Viola”. E ancora: “Notificato all’autore del gesto un divieto di accesso per tre anni a tutte le manifestazioni sportive”.