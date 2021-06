Corriere dello Sport-Stadio: Guedes per dare freschezza alla Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola su Guedes“. Sottotitolo: “L’esterno del Valencia per dare più freschezza a Gattuso“. Sommario: “Può giocare anche punta centrale. Due nodi: l’ingaggio e un’asta europea. Intanto il tecnico valuta Sottil“. A pagina 18 viene ripreso il tema della prima: “Fiorentina, Guedes per dare freschezza”. Di spalla: “E ora Castrovilli non si ferma più”. In taglio basso: “Sottil prova a conquistare Gattuso“.