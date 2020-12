Corriere dello Sport-Stadio: Hanno fatto viola Pirlo

L’impresa della Fiorentina all’Allianz Stadium non può che essere in prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. “Ora godo!”, questo il titolo scelto per celebrare la vittoria. A pagina 6 si legge: “Hanno fatto viola Pirlo“. A pagina 10: “Vlahovic: Lo dicevo, non mollare mai”, mentre nella pagina successiva si legge: “La partita giusta per rischiare”.

