Corriere dello Sport-Stadio: I dubbi di Commisso sul nuovo Franchi

“Nuovo Franchi, è scontro”, titola così l’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio. Sommario: “Si accende il dibattito sul progetto di Hirsch. Area commerciale e impatto economico: i dubbi della Fiorentina”.

A pagina 19 si legge: “Nuovo Franchi, Firenze si divide”. Sommario: “La città solleva dubbi sul progetto vincitore, il club riflette sulla gestione dell’area commerciale e l’impatto economico: tutto in meno di 60 giorni”.

In alto: “Dal 2008 ad oggi, dai Della Valle a Commisso: tutte le tappe della vicenda”. In taglio basso: “Attesa Bonaventura, Ikoné migliora”. Sommario: “La società ha presentato ricorso per Jack. Oggi Odriozola con il gruppo”.