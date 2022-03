Corriere dello Sport-Stadio: I quattro nodi della Fiorentina da sciogliere

“Fiorentina, quattro nodi”, titola così la prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio. Sommario: “Il club chiamato a porre le basi per la nuova stagione”.

A pagina 17 si legge: “Fiorentina, quattro nodi da sciogliere in un mese”. Sommario: “Il mercato della Viola dipenderà anche dalla corsa all’Europa. Ma la soluzione a certi problemi non è rinviabile. Bisogna decidere il destino di Dragowski, il futuro di Milenkovic e tutti i termini del riscatto di Torreira e Piatek: per entrambi servono 30 milioni”.

In taglio basso: “Bonaventura lavora ancora a parte”. Sommario: “Per Jack guai al ginocchio”.