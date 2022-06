In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo un titolo sulla Fiorentina: “Ciak, c’è Marlon“.

A pagina 17, un approfondimento sul mercato in entrata: “Viola in sprint su Marlon per blindare la difesa”. In basso: “ElSha e Castillejo i sogni proibiti”. Di lato: “Per Mandragora e Jovic, la strada si fa in discesa”.