Corriere dello Sport-Stadio: Iachini e Vlahovic, non fate scherzi

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Commisso guarda avanti”. Sommario: “Il presidente si aspetta a Marassi un regalo da Vlahovic ma intanto cerca anche nuovi talenti con i suoi dirigenti. In Brasile piace Calegari (2002), terzino del Fluminense”. A pagina 13 si legge: “Iachini e Vlahovic, non fate scherzi”. Sommario: “Il centravanti è diventato inamovibile con Prandelli, l’ultima volta insieme fu a Parma: Dusan rimase in panca, Beppe fu esonerato”. In taglio laterale: “Castrovilli e Biraghi pronti per Marassi“. In basso: “In Brasile dicono: Calegari a Firenze“.