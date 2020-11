Corriere dello Sport-Stadio: Iachini si dimette? “No, sono abituato alle pressioni”

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola azzerata”. Sottotitolo: “Spinazzola e Pedro colpiscono. Dragowski evita il tracollo”. A pagina 10 l’apertura è per: “Troppa Roma per la viola“. A pagina 11 la moviola: “Orsato: ok rosso, mancano rigore e… arancione“. A pagina 12 le pagelle: “Dragowski fa miracoli, Quarta shock“. A pagina 13 invece ecco le dichiarazioni di Iachini: “Una Fiorentina troppo intimorita”. E ancora: “Avevamo cominciato con l’atteggiamento giusto, poi…Futuro? Abituato alle pressioni”.

