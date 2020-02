Corriere dello Sport-Stadio: Il ballottaggio!

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio leggiamo il titolo: “Ballottaggio”. Occhiello: “Cutrone–Vlahovic, la concorrenza può diventare il valore aggiunto della Fiorentina“. Sommario: “Patrick riesce a incidere anche quando parte dalla panchina come con il Milan. Il serbo ha già firmato due doppiette e ha raggiunto in Serie A quota 6 gol. Una ricchezza di soluzione che accende la fantasia di Iachini e dei tifosi viola”. A pagina 20 leggiamo: “Cutrone o Vlahovic, Iachini a tutta viola”. In taglio basso: “Igor, adesso c’è una certezza in più”. A pagina 21 c’è: “Duncan a centrocampo molto più di un rinforzo”. Di spalla: “Niente Udine: biglietti rimborsati”.