Corriere dello Sport-Stadio: Il caso Jovic scuote la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo in grande questo titolo sulla Fiorentina: “Il caso Jovic scuote la Viola”. Sottotitolo: “Ombre e malumori intorno al centravanti, che ha deciso domenica di restare in panchina perché non si sentiva in buone condizioni”.

A pagina 24 leggiamo “Caso Jovic, non segna, non incide, non entra”. Sottotitolo: “La giustificazione del calciatore e la difesa da parte della società non frenano il dibattito in città Media peggiore di quella al Real”.

In taglio basso invece c’è: “Ecco Kouame, l’indispensabile”.