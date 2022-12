Corriere dello Sport-Stadio: Il colpo viola e la firma che verrà

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, il colpo è Castrovilli“. Sottotitolo: “Dopo sette mesi di stop, è pronto a forzare: all’inizio di gennaio vuole tornare in campo”.

A pagina 21, grande spazio a: “Castrovilli ingrana ritorno e rinnovo”. Ovvero: “È pronto al riscatto: subito dopo il nuovo esordio la discussione e la firma del contratto che verrà”.

In taglio basso: “Test Viola, oggi in campo ad Arezzo”. E le dichiarazioni di Italiano: “Piano piano inseriremo anche Gaetano. Che bravo Amrabat in Qatar”.