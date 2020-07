Corriere dello Sport-Stadio: Il futuro è di Cutrone

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Fiorentina, Così sì”. Sottotitolo: “Cutrone sempre più leader: terzo gol consecutivo il futuro è suo“. A pagina 14 ecco l’articolo sul match di ieri: “La viola è Ribery, steso il Torino“. In taglio basso le pagelle della gara: “Brilla Lirola, Chiesa c’è. Castrovilli tanto lavoro“. A pagina 15 leggiamo: “Assist al bacio a Cutrone. Franck “Sì, ero in forma“. In breve la moviola dell’incontro: “Mariani tutto ok. Regolare il 2-0, Ola Aina nessun rigore”

