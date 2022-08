Corriere dello Sport-Stadio: Il giorno buono per Barak. E potrebbe non essere il solo rinforzo…

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Tutto sul Twente”. Sottotitolo: “Viola, pari e turnover a Empoli: giovedì in Olanda vale l’Europa”. Sommario: “Jovic e Saponara sbattono sul muro alzato da Zanetti, che rimane in dieci (espulso Luperto al 66’) e poi in nove per l’infortunio di Cambiaghi. Italiano già pensa alla sfida a Enschede: si riparte dal 2-1 “Mi aspetto cattiveria”.

A pagina 16 sul match di ieri, c’è: “Una Viola confusa altro che superiorità”. In taglio basso le pagelle: “Buio Ikone, ombra Jovic”.

A pagina 17 invece leggiamo: “Ma Italiano ci sta: “Bene hanno già giocato tutti”. Sul mercato: “Barak, è il giorno buono”. E ancora: “In caso di ingresso in Conference poi ecco anche Bajrami e forse Wout Faes”.