Corriere dello Sport-Stadio: Il jolly mercato per la Fiorentina

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo: “Burdisso jolly mercato”. Occhiello: “La Fiorentina rafforza la squadra dirigenti”. Sottotitolo: “L’argentino (ex Inter e Roma) affiancherà Pradè. Avrà il compito di portare a Firenze giovani talenti”. All’interno viene ripreso il tema della prima: “Viola a tutto Burdisso una squadra di dirigenti”. Sottotitolo: “L’ex difensore subito a caccia dei nuovi centrali della Fiorentina. Idee Rugani, Lovato e Cistana“. In taglio basso: “Pulgar va in gol pure per Gattuso“.