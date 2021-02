Corriere dello Sport-Stadio: Il jolly nella manica

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo: “Jack, lui si salva“. Sottotitolo: “Aspettando Kokorin, la Fiorentina s’aggrappa a Bonaventura“. Sommario: “Da quasi un mese è titolare fisso e per la squadra è un riferimento. Prandelli punta forte su di lui. Intanto Callejon chiede spazio”. A pagina 19 leggiamo: “Viola, almeno un Jack come jolly nella manica”. In taglio basso: “Due ex, doppia insidia”. Di spalla: “Ribery verso il terzo forfait consecutivo”.

