Corriere dello Sport-Stadio: Il mistero Gonzalez

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: “Viola, tocca a Nico”. Sottotitolo: “La tallonite sembra un ricordo: Italiano confida sul suo rientro”. E ancora: “La sua assenza ha penalizzato la manovra: finora solo 104’ in campo Contro gli Hearts parte titolare?”.

A pagina 21, grande spazio a: “Il mistero Gonzalez e i gol viola mancanti”. Ovvero: “Quarantadue minuti su otto turni in A: da tempo è con il gruppo, ma non gioca. Ci sarà in Conference?”.

In taglio basso invece leggiamo: “Italiano e la terra di mezzo ora dosa il nuovo modulo”. Sommario: “Il gioco della Viola è già diverso: più passaggi indietro e meno profondità. Dal 4-3-3 al 4-2-3-1”. Presenti anche alcune dichiarazioni di Antognoni: “Investimenti e pochi frutti”.