Sulla prima pagina dell’edizione odierna del Corriere dello Sport si legge: “Il muro è Pezzella, la Fiorentina non cambia il suo leader dopo il no dell’ex PSG“. A pagina 23 si parla del club viola: “Thiago Silva sceglie il Chelsea”. In basso: “Programma mirato per Ribery, Ceppitelli idea mercato”.

