Corriere dello Sport-Stadio: Il nuovo RE di Firenze

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo il titolo: “Firenze innamorata”. Sommario: “Dopo aver alzato la voce a Torino, a duecento quarantacinque giorni dal suo insediamento. Commisso ha conquistato la città. Sabato al Franchi contro l’Atalanta i tifosi gli tributeranno un grande omaggio: sarà il Rocco day”. E ancora in prima: “Igor: “Viola, diventerò il tuo Sergio Ramos”. Le dichiarazioni del brasiliano: “Sognavo una ribalta così. Darò la vita in partita per questa maglia”. A pagina 20 apertura per: “Commisso Re di Firenze”. Ovvero: “In occasione della gara contro l’Atalanta i tifosi stanno preparando striscioni e cori per festeggiare il patron”. In taglio basso: “A Torino parole grosse, ma nessun tono aggressivo”. A pagina 21: “Igor: “Da piccolo seguivo la Fiorentina. Voglio diventare il Sergio Ramos viola”. Sulla formazione: “Castrovilli e Caceres in dubbio contro l’Atalanta”. Infine: “Kukovec tiene in corsa la Primavera”.