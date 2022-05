Corriere dello Sport-Stadio: Il peso del gol

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, sulla Fiorentina c’è: “Viola, vale tutto”. Sottotitolo: “Attesa al Franchi, sabato la Juve: già in 25.000 per l’Europa”. Sommario: “I tifosi pronti a spingere la Fiorentina dopo il flop con la Samp Italiano studia le mosse: Cabral-Piatek ballottaggio in attacco”.

A pagina 5 grande spazio a: “Cabral e Piatek con il peso del gol”. Sottotitolo: “Ballottaggio tra i due attaccanti per superare il problema della scarsa incisività sotto rete”. In taglio medio invece c’è: “La spinta dei tifosi: si preannuncia il Franchi esaurito”.