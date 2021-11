Corriere dello Sport-Stadio: Il piano di Commisso

Nella prima pagine dell’edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina: “Il piano di Rocco”. Sommario: “Prepara il rinnovo di Italiano fino al 2024 e altri colpi a gennaio”.

A pagina 21 si legge: “Sul calendario della Viola l’Europa e Italiano 2024”. Sommario: “Finiti i big match, la Fiorentina può consolidare la sua classifica e far scattare l’opzione sul tecnico”.

In taglio basso: “Commisso, le candeline e la valigia. In regalo una punta e un esterno”. Sommario: “Oggi il presidente compirà 72 anni, nel weekend vedrà il derby contro l’Empoli. Le strategie per l’Europa”. E ancora: “Kokorin, rientro e poi dirsi addio”.