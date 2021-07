Corriere dello Sport-Stadio: Il piano di Italiano

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c’è questo titolo sulla Fiorentina: “Il piano di Italiano“. Sottotitolo: “Il tecnico è al lavoro: in difesa e a centrocampo i primi nodi”. E ancora: “Ha firmato un contratto biennale. Offerte spagnole per Pulgar. L’addio al calcio di Borja Valero“. A pagina 21 leggiamo: “Italiano a Firenze, Sensi il primo sogno”. Sommario: “Per la difesa si valutano Rugani (c’è anche il Betis) e Cistana. Piacciono Erlic e Dorsch”. Di spalla: “Frey: “Ribery merita rispetto”.