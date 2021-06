Corriere dello Sport-Stadio: Il problema della clausola

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio troviamo questo titolo sulla squadra viola: “Italiano alla Fiorentina, il problema è la clausola”. A pagina 25, l’apertura è sul tema allenatore: “Italiano, manca solo la clausola”. Sottotitolo: “Ancora niente fumata bianca per l’arrivo del nuovo allenatore della Fiorentina. La proprietà Usa dello Spezia aspetta il pagamento del milione di euro”. In taglio basso invece c’è: “Vlahovic vuole presentarsi al top: sedute di allenamento notturne”.