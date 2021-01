Corriere dello Sport-Stadio: Il ragazzo d’oro

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi leggiamo sulla Fiorentina il titolo: “Viola, il ragazzo d’oro”. Sommario: “Il serbo incide e la squadra fa registrare altri progressi: sette punti in quattro gare. Assist di Callejon. Prandelli: Stiamo trovando fiducia”. A pagina 14 c’è: “Drago Vlahovic, buio Cagliari”. E ancora: “Dragowski para un rigore sullo 0-0. Decide ancora Dusan su super assist di Callejon. Per i rossoblu quarto ko di fila e zona calda ad un passo”. A pagina 15 invece leggiamo: “Rinascimento Callejon: “Questa vittoria è vita”. In taglio basso: “Prandelli: “Io, troppo tifoso. José come un professore”.

