Corriere dello Sport-Stadio: Il tridente è pronto a colpire

In apertura, sulla prima pagina dell’edizione odierna di Firenze de Il Corriere dello Sport-Stadio, troviamo scritto: “Italiano ha scelto”. Sottotitolo: “Fiorentina, dagli applausi in Conference alla sfida di domani a Lecce. Gonzalez, Jovic e Kouamé: ecco la formula per la grande rimonta”.

L’approfondimento a pagina 21: “Fiorentina, il tridente è pronto a colpire. Jovic più Gonzalez e Kouamé: la formula offensiva ha una sua fisionomia stabile e la prima gerarchia”. In basso, leggiamo: “Sei mesi di digiuno in trasferta”. Di spalla, un trafiletto si concentra sulle condizioni del numero 33 viola: “Sottil, non va: difficilmente sarà a Lecce”.