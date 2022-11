Corriere dello Sport-Stadio: Italiano abbraccia i suoi bomber

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, leggiamo stamani questo titolo: “Riprovaci Arthur”. Sottotitolo: “La Fiorentina in Lettonia punta su Cabral per battere il Riga (16.30)”. Sommario: “Italiano deve vincere e sperare che gli Hearts non perdano contro il Basaksehir: “Stiamo facendo progressi Non bisogna fermarsi”.

A pagina 18 c’è: “Fiorentina a Riga senza fare calcoli”. Sottotitolo: “Il tecnico accetta una Viola meno bella ma più concreta e si coccola i suoi bomber: “Il gol, una medicina per Jovic. Cabral sta crescendo”.

A pagina 19 leggiamo: “Cabral si esalta nella Conference”. Sottotitolo: “La scorsa stagione con il Basilea ha realizzato 13 gol. Dopo la rete contro lo Spezia vuole ripetersi”. Sulla formazione: “Amrabat stop Kouame riposa”.